LIVE F1 GP Brasile 2025 in DIRETTA | Norris leader Antonelli in lotta con Verstappen per il 2° posto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 6771 Antonelli ha un vantaggio di 1.166 su Verstappen. Banco di prova importante per l’italiano che deve difendersi dagli attacchi del campione del mondo in carica. GIRO 6671 Difesa durissima di Lawson su Hulkenberg. I due si stanno giocando la settima posizione grazie ad una grande strategia con una sola sosta. GIRO 6671 Il distacco tra Antonelli e Verstappen è di 1.361 secondi. Distacco similare tra Russell e Piastri GIRO 6671 Questa la classifica: 1. Lando Norris Leader 2. Kimi Antonelli +7.794 3. Max Verstappen +9.743 4. George Russell +12.160 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Formula Uno, in Brasile si decide la pole position del gran premio: la diretta - X Vai su X
F1 | Gp Brasile 2025 – La diretta Live di tutte le sessioni del GP di Città di San Paolo del Brasile, tappa n°21 del Campionato del Mondo 2025 #BrazilGP Vai al primo commento per la live - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA F1 | GP Brasile 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Diretta F1 Brasile – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Interlagos per la diretta del Gran Premio ... Secondo msn.com
F1 diretta GP Brasile LIVE: doppio zero Ferrari, che disastro a Interlagos. Norris davanti a Kimi - Il racconto in diretta del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Segnala sport.virgilio.it
F1, GP del Brasile LIVE, la cronaca minuto per minuto - Sale l'attesa per il Gran Premio del Brasile che scatterà alle 18 tra chi cerca conferme e chi invece tenterà di ribaltare tutto ... Secondo automoto.it