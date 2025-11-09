CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 6771 Antonelli ha un vantaggio di 1.166 su Verstappen. Banco di prova importante per l’italiano che deve difendersi dagli attacchi del campione del mondo in carica. GIRO 6671 Difesa durissima di Lawson su Hulkenberg. I due si stanno giocando la settima posizione grazie ad una grande strategia con una sola sosta. GIRO 6671 Il distacco tra Antonelli e Verstappen è di 1.361 secondi. Distacco similare tra Russell e Piastri GIRO 6671 Questa la classifica: 1. Lando Norris Leader 2. Kimi Antonelli +7.794 3. Max Verstappen +9.743 4. George Russell +12.160 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: Norris leader, Antonelli in lotta con Verstappen per il 2° posto