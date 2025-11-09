LIVE F1 GP Brasile 2025 in DIRETTA | Norris domina e va in fuga! Un super Antonelli si difende da Verstappen ed è 2°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 Notte fonda per la Ferrari, costretta a ritirare entrambe le macchine in Brasile. Hamilton è stato coinvolto in un incidente in partenza con Tsunoda e Colapinto, ricevendo anche 5 secondi di penalità, mentre Leclerc è stato messo fuori dal contatto tra Piastri ed Antonelli alla ripartenza della safety car. 19.42 Questo l’ordine d’arrivo: 1. Lando Norris 2. Kimi Antonelli 3. Max Verstappen 4. George Russell 5. Oscar Piastri 6. Oliver Bearman 7. Liam Lawson 8. Isack Hadjar 9. Nico Hulkenberg 10. Pierre Gasly 11. Alexander Albon 12. Esteban Ocon 13. Carlos Sainz 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: Norris domina e va in fuga! Un super Antonelli si difende da Verstappen ed è 2°

