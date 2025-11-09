LIVE F1 GP Brasile 2025 in DIRETTA | contatto Piastri-Antonelli-Leclerc!!

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 771 Pit stop per Max Verstappen che monta gomma media. L’olandese aveva avuto una foratura alla ripartenza. GIRO 671 Alla ripartenza Leclerc e Piastri prendono tutta la scia di Antonelli con i tre che si aprono a ventaglio. L’australiano è troppo ottimista e tenta una staccata impossibile all’interno, dove non c’è spazio per passare. Piastri nota dell’errore e blocca all’anteriore ma è troppo tardi per evitare il contatto GIRO 671  Virtual safety car per rimuovere la macchina di Leclerc! GIRO 671 PIASTRI ALL’ATTACCO IN CURVA 1!! L’australiano colpisce all’interno Antonelli e lo spedisce su Leclerc, che finisce larghissimo e perde una gomma. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp brasile 2025 in diretta contatto piastri antonelli leclerc

© Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: contatto Piastri-Antonelli-Leclerc!!

Leggi anche questi approfondimenti

live f1 gp brasileF1, GP del Brasile LIVE, la cronaca minuto per minuto - Sale l'attesa per il Gran Premio del Brasile che scatterà alle 18 tra chi cerca conferme e chi invece tenterà di ribaltare tutto ... Riporta automoto.it

live f1 gp brasileF1 diretta GP Brasile LIVE Interlagos: Norris in pole, Antonelli in prima fila, poi Leclerc. Max dalla pitlane - Il racconto in diretta del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. sport.virgilio.it scrive

live f1 gp brasileDIRETTA F1 | GP Brasile 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Interlagos per la diretta del Gran Premio del Brasile. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Brasile