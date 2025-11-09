LIVE F1 GP Brasile 2025 in DIRETTA | contatto Piastri-Antonelli-Leclerc!!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 771 Pit stop per Max Verstappen che monta gomma media. L’olandese aveva avuto una foratura alla ripartenza. GIRO 671 Alla ripartenza Leclerc e Piastri prendono tutta la scia di Antonelli con i tre che si aprono a ventaglio. L’australiano è troppo ottimista e tenta una staccata impossibile all’interno, dove non c’è spazio per passare. Piastri nota dell’errore e blocca all’anteriore ma è troppo tardi per evitare il contatto GIRO 671 Virtual safety car per rimuovere la macchina di Leclerc! GIRO 671 PIASTRI ALL’ATTACCO IN CURVA 1!! L’australiano colpisce all’interno Antonelli e lo spedisce su Leclerc, che finisce larghissimo e perde una gomma. 🔗 Leggi su Oasport.it
