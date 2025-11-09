LIVE F1 GP Brasile 2025 in DIRETTA | Antonelli all’inseguimento di Norris rimonta da sogno di Verstappen
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 4171 Piastri passa Lawson in curva uno e si prende la sesta posizione a 5.234 da Verstappen. GIRO 4071 “Siamo senza dubbio in gara con Russell e Piastri”. Questa la comunicazione del muretto Red Bull a Verstappen che può lottare per il podio, e forse anche qualcosa in più. GIRO 4071 Piastri è a 0.477 da Lawson quando rientra ai box Gasly GIRO 3971 Piastri rientra in ottava posizione alle spalle di Verstappen, Gasly e Lawson. L’australiano monta gomma soft nuova. GIRO 3971 Rientra ai box Piastri che sconta la penalità di 10 secondi. GIRO 3871 Viene richiamato Hamilton per ritirare la macchina. 🔗 Leggi su Oasport.it
