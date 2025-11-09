LIVE Cuneo-Milano 1-3 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | Piva e Lanier fanno volare la Numia
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 18.52: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 18.50: In casa Cuneo 19 i punti di Diop, 12 punti per Pucelj e 10 punti per Rivvero. per Milano 16 punti di Egonu, 15 di Lanier e 14 di Piva 18.47: C’è stata partita per due set a Cuneo, poi solo Milano in campo per un successo meritato delle lombarde con il punteggio di 3-1. Ha faticato in ricezione e in attacco la squadra milanese sia nella parte finale del primo set, poi vinto 25-23 con due magie di Danesi nel finale e per tutto il secondo set (con Diop e Rivero mattatrici in casa Cuneo). 🔗 Leggi su Oasport.it
