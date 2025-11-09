LIVE Cuneo-Milano 1-2 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | Piva rimette in modo la Numia 14-25 nel terzo set

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 3-7 Diagonale di Piva da zona 4 3-6 Diagonale out di Egonu da zona 2 2-6 Primo tempo Danesi 2-5 Vincente Diop da seconda linea 1-5 Murooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiii 1-4 Out Diop da seconda linea 1-3 Out Rivero da zona 4 1-2 Out Diop da seconda linea 1-1 Errore di Rivero 1-0 La fast di Keene 14-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Pivaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 14-24 Parallela di Egonu da seconda linea 14-23 Out Lanier da zona 4 14-23 Primo tempo Sartori 14-22 Mano out Piva da zona 4 14-21 Errore al servizio Milano 13-21 Murooooooooooooooooo Bosioooooooooooooooo 13-20 Diagonale vincente di Piva da zona 4 13-19 Out Rivero zona 4 13-18 Errore al servizio Cuneo 13-17 Mano out Pucelj da zona 4 12-17 Diagonale di Piva da zona 4 12-16 Errore al servizio Cuneo 12-15 Pucelj vincente da zona 4 11-15 Mano out Lanier da zona 4 11-14 Parallela di Diop da zona 2 10-14 Muroooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiii 10-13 Vincente il pallonetto di Lanier da zona 4 10-12 Murooooooooooooooooo Diooooooooooooooooop 9-12 Di seconda intenzione Bosio 9-11 Errore al servizio Milano 8-11 Parallela di Lanier da zona 4 8-10 Pallonetto di Egonu da seconda linea 8-9 La fast di Keene 7-9 Errore al servizio Cuneo 7-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Puuuuuuuuuuuuuuuucelj 6-8 La fast di Keene 5-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-7Out Pucelj da zona 4 5-6 Pallonetto di Piva da zona 4 5-5 Diop vincente da seconda linea dopo la grande difesa di Cuneo! 4-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Dioooooooooooooop 3-5 Errore al servizio Milano 2-5 Diagonale di Lanier da zona 4 2-4 Mano out Diop da zona 2 1-4 Muroooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-3 Vincente la parallela di Lanier da zona 4 1-2 Errore al servizio Cuneo 1-1 Mano out Rivero da zona 4 0-1 Primo tempo Sartori 25-21 Lo chiude Rivero! Diagonale da zona 4 e Cuneo pareggia il conto! Bene le piemontesi che sono cresciute in tutti i fondamentali da metà del primo set in avanti e sono state proprio Rivero e Diop a fare la differenza 24-21 Primo tempo Danesi 24-20 Mano out di Diop da seconda linea 23-20 Diagonale di Egonu da seconda linea 23-19 Riveroooooooooooo! Attacca cinque volte la cubana prima di mett5ere a terra il mano out da zona 4 22-19 Mano out Piva da zona 4 22-18 Errore al servizio Milano 21-18 Errore al servizio Cuneo 21-17 Mano out Pucelj da zona 4 20-17 La slash di Egonu da zona 2 20-16 Parallela di Egonu da zona 2 20-15 Diagonale di Diop da zona 2 19-15 Errore al servizio Cuneo 19-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Riverooooooooooooooooooo 18-14 Potentissima Diop da zona 2 17-14 Vincente Lanier da zona 4 17-13 Out Egonu da seconda linea 16-13 Pallonetto millimetrico di Rivero da zona 4 15-13 Errore al servizio Milano 14-13 Pallonetto a due mani di Lanier da zona 4 14-12 Pipe di Diop 13-12 Errore al servizio Cuneo 13-11 Errore al servizio Milano 12-11 Diagonale di Egonu da seconda linea 12-10 Parallela vincente di Piva da zona 4 12-9 Errore al servizio Cuneo 12-8 Invasione Milano 11-8 Vincente Diop da zona 2 10-8 Primo tempo di Danesi 10-7 Pallonetto vincente di Pucelj da zona 4 9-7 Diagonale di Lanier da zona 4 9-6 Primo tempo Cecconello 8-6 Diagonale di Lanier da zona 4 8-5 Diagonale di Rivero da zona 4 7-5 Parallela di Egonu da seconda linea 7-4 Muroooooooooooooooooooooo Cecconelloooooooooooooooooooooo 6-4 Errore al servizio Milano 5-4 Primo tempo Sartori 5-3 Pipe di Diop 4-3 Mano out Piva da zona 4 4-2 Vincente Diop sulle mani del muro da zona 2 3-2 Muroooooooooooooooo Pivaaaaaaaaaaaaaaaa 3-1 Slash Keene 2-1 Primo tempo di Cecconello 1-1 Vincente Lanier da zona 4 sulle mani del muro 1-0 Vincente Diop da zona 2 23-25 Murooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! La cebntrale azzurra con due punti firma il primo set a favore della Numia! 0-1 23-24 Primo tempo Danesi 23-23 Vincente la diagonale stretta di Diop da zona 2 22-23 Diagonale di Egonu da seconda linea 22-22 Errore al servizio Milano 21-22 Murooooooooooooooo Bosio9ooooooooooooooo! 21-21 Piazzata di Egonu da seconda linea 21-20 Diagonale di Diop da seconda linea 20-20 Parallela di Egonu da seconda linea 20-19 Out il primo tempo di Sartori, grandi difese in casa Cuneo 19-19 Errore al servizio Milano 18-19 Mano out Piva da zona 4 18-18 Out Egonu da zona 2 17-18 Fast di Keene 16-18 Primo tempo Danesi 16-17 Muroooooooooooo Puuuuuuuuuuuuuuucelj 15-17 Invasione Milano 14-17 Murooooooooooooooooo Puuuuuuuuuuuuuuuuucelj su Egonu 13-17 Pallonetto di Pucelj da zona 4 12-17 Pallonetto di Diop da zona 2 11-17 Pallonetto vincente di Piva da zona 4 11-16 Mano out Lanier da zona 4 11-15 Diagonale stretta di Diop da zona 2 10-15 Vincente Egonu da seconda linea 10-14 Mano out Rivero da zona 4 9-14 Vincente Lanier da zona 4 9-13 Errore di Lanier da zona 4 8-13 Vincente Diop da zona 2 7-13 Errore al servizio Cuneo 6-12 Diagonale di Egonu da zona 2 6-11 Vincente Pucelj da zona 4 5-11 Slash di Sartori 5-10 Mano out Piva da zona 4 5-9 Mano out Egonu da zona 2 5-8 Errore al servizio Milano 4-8 Murooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-7 Errore al servizio Cuneo 4-6 Diagonale di Pucelj da zona 4 3-6 Parallela di Rivero da seconda linea 2-6 Out Pucelj da zona 4 2-5 Muroooooooooooooooo Cecconellooooooooooooooooo 1-5 Pallonetto vincente di Rivero da zona 4 0-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Sartoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 0-4 Slash di Danesi 0-3 Out Diop da zona 2 0-2 Errore Cuneo 0-1 Mano out Lanier da zona 4 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cuneo-Milano 1-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Piva rimette in modo la Numia, 14-25 nel terzo set