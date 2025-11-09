LIVE Bolelli Vavassori-Cash Glasspool 7-5 6-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il duo azzurro si afferma sulla coppia n1 al mondo in due set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:40 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale. Continuare a seguire OA Sport per rimanere sempre aggiornati su qualsiasi novità o risultato dal mondo dello sport. Un saluto a tutti! 19:38 Dunque i 3 punti vanno al duo del bel paese che affronteranno al prossimo match Zeballos e Granollers. Glasspool e Cash saranno opposti invece a Krawietz e Puetz. 19:37 Sia Vavassori che Bolelli sono stati solidi al servizio. Non è un caso il loro 76% di punti vinti con la prima di servizio. 63% invece per gli inglesi. 19:35 Gli azzurri hanno salvato tutte le palle break concesse, 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Bolelli/Vavassori diretta Atp Finals: segui la sfida contro Cash/Glasspool LIVE - X Vai su X
Oggi Alcaraz debutta contro De Minaur, in serata Zverev. Ma c'è anche il doppio azzurro Bolelli-Vavassori - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, 7-5, 6-3, ATP Finals 2025 in DIRETTA: il duo azzurro si afferma sulla coppia n.1 al mondo in due set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:40 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale. Come scrive oasport.it
Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool oggi, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming - All'Inalpi Arena di Torino, lo spettacolo non mancherà di certo e in casa Italia si ... Segnala oasport.it
Simone Bolelli e Andrea Vavassori si prendono l’Inalpi Arena. Sconfitti Cash e Glasspool all’esordio - La coppia azzurra guida momentaneamente il gruppo intitolato a Peter Fleming, in virtù della vittoria al terzo di Granollers e Zeballos Simone Bolelli e Andrea Vavassori incantano il pubblico dell’Ina ... Come scrive tennisitaliano.it