LIVE Bolelli Vavassori-Cash Glasspool 7-5 6-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il duo azzurro si afferma sulla coppia n1 al mondo in due set

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:40 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE  testuale. Continuare a seguire OA Sport per rimanere sempre aggiornati su qualsiasi novità o risultato dal mondo dello sport. Un saluto a tutti! 19:38 Dunque i 3 punti vanno al duo del bel paese che affronteranno al prossimo match Zeballos e Granollers. Glasspool e Cash saranno opposti invece a Krawietz e Puetz. 19:37 Sia Vavassori che Bolelli sono stati solidi al servizio. Non è un caso il loro 76% di punti vinti con la prima di servizio. 63% invece per gli inglesi. 19:35 Gli azzurri hanno salvato tutte le palle break concesse, 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

