LIVE Bolelli Vavassori-Cash Glasspool 7-5 5-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA | gli azzurri servono per il match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Ace esterno di Glasspool. Risponde Vavassori. 40-40 Passante di rovescio lungolinea vincente del torinese. Match point. 40-30 Servizio vincente interno del nativo di Redditch. 30-30 Doppio fallo del classe ’93. 30-15 Risposta incrociata vincente di Bolelli. 30-0 Smash vincente incrociato di Glasspool. Ma bel recupero di Vavassori su una volée incrociata del classe ’96. Però non basta. 15-0 Smash vincente incrociato di Cash. Serve Glasspool. 5-2 Smash vincente incrociato del torinese. 40-30 Lunga la risposta di rovescio lungolinea di Cash. 30-30 In rete la risposta di diritto lungolinea del classe ’93. 🔗 Leggi su Oasport.it
