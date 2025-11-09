LIVE Bolelli Vavassori-Cash Glasspool 7-5 0-0 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il primo set va alla coppia azzurra

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   7-5 Doppio fallo dell’inglese classe ’93. Il primo set va al duo tricolore.  Seconda. 15-40 Largo il diritto incrociato di Glasspool. Tre set point per gli azzurri. 15-30 In rete lo schiaffo di rovescio incrociato del nativo di Redditch. 15-15 Servizio vincente esterno del classe ’93. 0-15 Risposta aggressiva e vincente con il diritto lungolinea di Bolelli. Serve Glasspool. 6-5 Servizio vincente esterno del romagnolo. 40-0 Lungo il pallonetto lungolinea di Cash. 30-0 Volée vincente di diritto lungolinea di Vavassori. 15-0 Lungo il rovescio lungolinea del nativo di Brighton. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori cash glasspool 7 5 0 0 atp finals 2025 in diretta il primo set va alla coppia azzurra

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, 7-5, 0-0, ATP Finals 2025 in DIRETTA: il primo set va alla coppia azzurra

Contenuti che potrebbero interessarti

Bolelli/Vavassori diretta Atp Finals: segui la sfida contro Cash/Glasspool LIVE - La coppia azzurra debutta a Torino contro i numeri uno al mondo: aggiornamenti in tempo reale sul match ... Scrive corrieredellosport.it

live bolelli vavassori cashLIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, ATP Finals 2025 in DIRETTA: il doppio azzurro si mette alla prova con i n.1 del seeding - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Lo riporta oasport.it

live bolelli vavassori cashDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool oggi, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming - All'Inalpi Arena di Torino, lo spettacolo non mancherà di certo e in casa Italia si ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Bolelli Vavassori Cash