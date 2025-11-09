LIVE Bolelli Vavassori-Cash Glasspool 7-5 0-0 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il primo set va alla coppia azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Doppio fallo dell’inglese classe ’93. Il primo set va al duo tricolore. Seconda. 15-40 Largo il diritto incrociato di Glasspool. Tre set point per gli azzurri. 15-30 In rete lo schiaffo di rovescio incrociato del nativo di Redditch. 15-15 Servizio vincente esterno del classe ’93. 0-15 Risposta aggressiva e vincente con il diritto lungolinea di Bolelli. Serve Glasspool. 6-5 Servizio vincente esterno del romagnolo. 40-0 Lungo il pallonetto lungolinea di Cash. 30-0 Volée vincente di diritto lungolinea di Vavassori. 15-0 Lungo il rovescio lungolinea del nativo di Brighton. 🔗 Leggi su Oasport.it
