LIVE Bolelli Vavassori-Cash Glasspool 5-4 ATP Finals 2025 in DIRETTA | primo set equilibrato Gli inglesi servono per rimanere nel primo parziale

9 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   5-4 Pallonetto vincente incrociato con il diritto di Vavassori. 40-0 Altro servizio vincente interno del classe ’95. 30-0 Servizio vincente interno del piemontese. 15-0 Volée vincente di rovescio incrociata di Bolelli. Vavassori al servizio. 4-4 Servizio vincente, questa volta esterno, di Glasspool. 40-30 Altro servizio interno vincente del nativo di Redditch. 30-30 Servizio vincente interno del classe ’93. 15-30 Altro doppio fallo di Glasspool. 15-15 Doppio fallo del nativo di Redditch. 15-0 Servizio interno vincente del classe ’93. Glasspool al servizio con palle nuove. 🔗 Leggi su Oasport.it

