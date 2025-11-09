LIVE Bolelli Vavassori-Cash Glasspool 1-0 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il duo azzurro annulla tre palle break e mantiene il servizio nel primo game
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Largo il diritto del torinese. 0-15 Risposta vincente di rovescio lungolinea di Bolelli. Cash al servizio. 1-0 Per Vavassori e Bolelli. Chiude il nativo di Bologna con una volée di diritto vincente. 40-40 Larga la risposta con il diritto di Glasspool. 30-40 Altra volée vincente del classe ’85. 15-40 Volée vincente di diritto del romagnolo. 0-40 Largo il diritto del classe ’95. Tre palle break. 0-30 In rete la volée di diritto di Bolelli. 0-15 Passante lungolinea con il diritto di Cash. Ci siamo! Vavassori e Bolelli al servizio. Serve il torinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
