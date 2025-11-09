Lite tra tifosi durante il match Juniores a Sgurgola | intervengono i Carabinieri

Momenti di tensione ieri pomeriggio, 8 novembre 2025, al campo sportivo “Primo Frosoni” di Sgurgola, durante l’incontro di calcio tra le squadre Vis Sgurgola Calcio e ACUL Ceccano Omnia, valevole per il campionato Juniores U19 – Frosinone, Girone A, stagione 20252026.Per futili motivi, due. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vlahovic, si riaprono le porte Sinner ha già vinto: sul kart. E con le volée seduce i tifosi Baroni e il primo derby proibito: sogni Toro Inter, che faticaccia. Colpo Dea nel caos. Lite Juric-Lookman Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 6 no - facebook.com Vai su Facebook

JUVENTUS CORSICA TIFOSI ? (@CorsicaTifosi) / Posts - X Vai su X

Lite durante la partita: un tifoso finisce in ospedale - La rissa scoppiata per futili motivi durante l’incontro al campo sportivo “Primo Frosoni” tra Vis Sgurgola Calcio e Acul Ceccano Omnia ... Da ciociariaoggi.it

Omicidio a Bergamo: tifoso accoltellato durante lite tra tifosi Atalanta e Inter - La lite fra tifosi dell’Atalanta e dell’Inter, iniziata ieri sera in un bar nel centro di Bergamo è finita con un omicidio. Lo riporta ilsole24ore.com

Tifosi biancocelesti rapinati durante la partita: i ladri svaligiano le auto fuori dallo stadio - Oltre alla sconfitta sul campo, anche la brutta sorpresa una volta usciti dallo stadio: è quanto accaduto nella serata di ieri, giovedì 17 aprile 2025, ad alcuni tifosi biancocelesti che, per ... Scrive fanpage.it