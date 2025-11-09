Lite al centro commerciale 14enne accoltellato alla gamba da un coetaneo
Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzino di 14 anni è stato ferito con un coltellino da un coetaneo a una gamba: portato in ospedale, è stato medicato e dimesso con prognosi di 10 giorni. L’episodio è avvenuto ieri sera a Nola, in un centro commerciale. Sembra che i due si conoscessero e che abbiano avuto un diverbio per futili motivi, al culmine del quale l’aggressore ha usato il coltellino contro la vittima. Sull’episodio sono in corso indagini della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Botte e lite a bottigliate in pieno centro nella notte a Ravenna - facebook.com Vai su Facebook
Nola, 14enne accoltellato in un centro commerciale: non è grave - Un ragazzino di 14 anni è stato ferito con un coltellino da un coetaneo a una gamba: portato in ospedale, è stato medicato e dimesso con prognosi di 10 giorni. ilmattino.it scrive
Lite sui social tra coetanei finisce in aggressione, ferito un 14enne - Una lite sui social tra coetanei, poi la decisione di chiarirsi dandosi appuntamento in piazza Galileo Ferraris, zona Marassi a Genova. Da rainews.it