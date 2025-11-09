Lite al centro commerciale 14enne accoltellato alla gamba da un coetaneo

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzino di 14 anni è stato ferito con un coltellino da un coetaneo a una gamba: portato in ospedale, è stato medicato e dimesso con prognosi di 10 giorni. L’episodio è avvenuto ieri sera a Nola, in un centro commerciale. Sembra che i due si conoscessero e che abbiano avuto un diverbio per futili motivi, al culmine del quale l’aggressore ha usato il coltellino contro la vittima. Sull’episodio sono in corso indagini della Polizia di Stato.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

