Liste d’attesa infinite | Mia cognata di 81 anni deve aspettare il 2028 per una mammografia
Ascoli, 9 novembre 2025 – “La prima data disponibile per la mammografia è il 9 febbraio 2028 all’ospedale di San Benedetto”. Si è sentita rispondere così la signora che l’altro giorno agli sportelli del Mazzoni ha prenotato l’esame per sua cognata. Piccolo, grande, problema: la cognata in questione ha 81 anni ed è invalida al 100%. “Chissà se ci sarà il 9 febbraio del 2028 – racconta al Carlino con amarezza suo cognato –. Lei ha solo noi, non ha figli. In passato ha avuto un tumore e percepisce una pensione di invalidità”. Non così ricca per potersi permettere un esame privato, i suoi parenti come ogni anno si sono rivolti al medico di base che ha predisposto i vari documenti per la prenotazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
RECUPERO LISTE D’ATTESA, UNIONE SANITÀ CONVENZIONATA: IL TEMPO CHE NON ASPETTA - facebook.com Vai su Facebook
Liste d'attesa, piattaforma flop: per i cittadini c'è ancora poca trasparenza https://ilsole24ore.com/art/liste-d-attesa-piattaforma-flop-i-cittadini-c-e-ancora-poca-trasparenza-AHBi1jFD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X
Liste d’attesa infinite: “Mia cognata di 81 anni deve aspettare il 2028 per una mammografia” - Lo sfogo: “Abbiamo prenotato per lei agli sportelli del Mazzoni perché è invalida al 100%. Scrive msn.com