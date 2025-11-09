Liste d’attesa infinite | Mia cognata di 81 anni deve aspettare il 2028 per una mammografia

Ascoli, 9 novembre 2025 – “La prima data disponibile per la mammografia è il 9 febbraio 2028 all’ospedale di San Benedetto”. Si è sentita rispondere così la signora che l’altro giorno agli sportelli del Mazzoni ha prenotato l’esame per sua cognata. Piccolo, grande, problema: la cognata in questione ha 81 anni ed è invalida al 100%. “Chissà se ci sarà il 9 febbraio del 2028 – racconta al Carlino con amarezza suo cognato –. Lei ha solo noi, non ha figli. In passato ha avuto un tumore e percepisce una pensione di invalidità”. Non così ricca per potersi permettere un esame privato, i suoi parenti come ogni anno si sono rivolti al medico di base che ha predisposto i vari documenti per la prenotazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

