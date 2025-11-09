L'Inter vince e aggancia la Roma in testa alla classifica | interrompe l'imbattibilità della Lazio
L'Inter si prende le luci di San Siro e vince per 2-0 contro la Lazio di Sarri che interrompe la sua striscia positiva: nerazzurri primi in classifica con la Rma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Forza 4?. Per la prima volta nella storia l'Inter vince tutte le prime quattro gare della stagione in Champions League . Dopo Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise, i nerazzurri battono anche il Kairat Almaty e restano a punteggio pieno in classifica come B - facebook.com Vai su Facebook
LA DECIDE BONNY ? L’inter vince fuori casa contro la Roma, segna ancora l’ex Parma #inter #roma #seriea - X Vai su X
Milan-Roma, Sinner, Galeone e Inter: le ultimissime - L'altoatesino vince a Parigi e sorpassa Alcaraz. Da corrieredellosport.it
Calcio, il Milan vince lo scontro diretto con la Roma. Vittoria all’ultimo respiro dell’Inter a Verona - Lotta scudetto più aperta che mai dopo le cinque partite domenicali valevoli per la decima giornata della Serie A 2025- Scrive oasport.it
Calcio, Serie A: l’Inter aggancia la Roma - Roma, lunedì 3 novembre or ... Da msn.com