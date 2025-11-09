L' Inter stende la Lazio e aggancia la Roma in vetta | Lautaro e Bonny fanno volare i nerazzurri
L' Inter batte 2-0 la Lazio a San Siro, nella sfida che chiude l'undicesima giornata di Serie A. Inizio arrembante dei nerazzurri in vantaggio già al 3' con un gol di Lautaro Martinez. Il Toro si inventa un destro di collo esterno, che non lascia scampo a Provedel. Il match è molto combattuto e pieno di duelli. Nella ripresa il raddoppio porta la firma di Ange-Yoan Bonny con un facile tap-in, su servizio di Dimarco. La squadra di Sarri non molla e va vicinissima al gol con Gila. Il suo colpo di testa sbatte sotto la traversa senza attraversare la linea di porta. La partita. L'Inter parte subito forte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
