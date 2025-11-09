Linea verde 9 novembre scopri il borgo Santa Fiora e le tradizioni toscane

La programmazione televisiva domenicale si arricchisce di un nuovo appuntamento con Linea Verde, trasmissione dedicata all’approfondimento delle realtà italiane più autentiche e significative. La puntata dell’9 novembre 2025 si focalizza sulla regione Toscana, offrendo uno sguardo dettagliato su tradizioni, cultura, ambiente e storia locale. Attraverso diverse tappe e testimonianze, il programma rivela le peculiarità di questa terra, mettendo in luce aspetti meno conosciuti del suo patrimonio. Nel presente articolo vengono analizzati i punti salienti della puntata, dai borghi più belli alla filiera della castagna, fino alla tutela della fauna e del territorio, offrendo un quadro completo e descrittivo delle scelte di questa edizione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Linea verde 9 novembre scopri il borgo Santa Fiora e le tradizioni toscane

Altre letture consigliate

Santa Fiora protagonista in tv: puntata di “Linea Verde” su Rai1 e RaiPlay dedicata al borgo Domenica 9 novembre, ore 12.20 Domenica 9 novembre, alle ore 12.20, Santa Fiora sarà protagonista della nuova puntata di Linea Verde, in onda su Rai1 e in strea - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni Linea Verde, 9 novembre su Rai 1: viaggio in Toscana tra miniere, castagne e natura sull’Amiata - Domenica 9 novembre su Rai 1 Linea Verde fa tappa in Toscana, tra Santa Fiora e il Monte Amiata, con Peppone, Fabio Gallo e Margherita Granbassi ... Lo riporta lifestyleblog.it

Santa Fiora protagonista a Linea Verde: alla scoperta dell’Amiata sulla Rai - MONTE AMIATA – Santa Fiora sarà protagonista della nuova puntata di Linea Verde, in onda su Rai1 e in streaming su RaiPlay domenica 9 novembre, alle ore 12. Segnala msn.com