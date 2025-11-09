L’incontro “ Russofobia. Russofilia. Verità ” a Torino si farà. Ad ospitarlo sarà il Circolo Arci “La Poderosa” che ha comunicato la decisione in un post sui propri canali social, accompagnato dalla didascalia “uncensored”, incensurato. La data dell’incontro rimane il 12 novembre. Il dibattito era inizialmente previsto al Polo del ‘900 (luogo simbolo della Resistenza torinese), ma è stato annullato dopo le polemiche sollevate da Europa Radicale e rafforzate da politici nazionali come l’eurodeputata del Pd Pina Picierno e il leader di Azione Carlo Calenda. L’annullamento è stato peraltro avallato dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'incontro sulla Russia a Torino si farà in altra sede. Si aggiungono Di Battista e Ovadia. Ferrero contro il sindaco