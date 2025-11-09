L' inchiesta sulla Sanità spunta l' intercettazione choc | Al Papardo sale operatorie mai pulite c' hanno spruzzato l' acqua distillata

C'è anche Messina dentro l'inchiesta sulla presunta corruzione nella sanità siciliana. Un risvolto inquietante emerge infatti dalle indagini della Procura di Palermo, culminate con la richiesta d'arresto per l'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro e altre 17 persone. Il riferimento è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondisci con queste news

Mazara, il PD sull'inchiesta Cuffaro: "Sanità regionale ostaggio di comitati affaristici" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Sempio, spunta un'altra intercettazione sospetta: «Un carabiniere mi ha avvisato». Le parole prima dell'interrogatorio - L'8 febbraio del 2017 Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, diceva in un discorso con i suoi legali: «M'ha chiamato qua un Maresciallo dei Carabinieri che mi dice: io so ... Come scrive leggo.it

Garlasco, l’intercettazione del padre di Sempio e quei 40mila in movimento: “Dobbiamo pagare quei signori lì. Portiamo i soldi all’avvocato” - Pavia – L’intercettazione è vecchia, del 8 febbraio 2017, ma getta nuova luce sull’inchiesta di oggi. Segnala ilgiorno.it

Garlasco e l'inchiesta sul "sistema Pavia", dalle intercettazioni ai soldi in contanti: che cosa (ancora) non torna - L’inchiesta della procura di Brescia sul cosiddetto “sistema Pavia” ha portato alla luce un presunto giro di favori illeciti tra magistrati, imprenditori, politici e forze dell’ordine. Scrive affaritaliani.it