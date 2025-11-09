Libri Le Pizzerie Storiche di Napoli viaggio nel cuore della tradizione gastronomica

Quest’anno Napoli compie 2500 anni con entusiasmo e gioia, un anniversario che rende omaggio alla propria identità più autentica: quella di Neapolis, la “città nuova” fondata nel 475 a.C., dove tutto ebbe inizio. In occasione di questo “speciale compleanno” si inserisce la pubblicazione del libro “ Le Pizzerie Storiche di Napoli: Viaggio nell’Anima della Città” un volume, di 124 pagine, curato dal giornalista e critico gastronomico Luciano Pignataro già disponibile su Amazon. Pubblicato in italiano e redatto, insieme a undici giornalisti specializzati, da Luciano Pignataro Wineblog — hub che promuove e documenta l’enogastronomia, con particolare attenzione alla pizza e oltre 600 recensioni di pizzerie in vent’anni di attività — il libro racconta la storia di 23 pizzerie storiche di Napoli, luoghi in cui la tradizione si tramanda da generazioni, talvolta da oltre due secoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

Libro Pizzerie Storiche di Napoli: un viaggio nell’anima della città, ora su Amazon Vita Web Tv #napoli #libri - facebook.com Vai su Facebook

'Le Pizzerie Storiche di Napoli', fra tradizione e cultura - Un percorso nelle pizzerie storiche della città, che è anche un modo per raccontare tradizione e cultura di un luogo unico. Lo riporta ansa.it

Libri:'Le Pizzerie Storiche di Napoli',fra tradizione e cultura - Un percorso nelle pizzerie storiche della città, che è anche un modo per raccontare tradizione e cultura di un luogo unico. ansa.it scrive

Pizzerie Storiche di Napoli ora su Amazon - Quest’anno Napoli compie 2500 anni con entusiasmo e gioia, un anniversario che rende omaggio alla propria identità più autentica: quella di Neapolis, la ... Scrive napolivillage.com