Libano raid Idf sulla chiesa di San Giorgio a Yaroun nel sud del Paese | tetto e pareti distrutti dai missili israeliani - VIDEO
I bombardamenti israeliani non si fermano solo a Gaza, ma si espandono in tutto il Medioriente, e stavolta a farne le spese è stato uno degli edifici religiosi del Libano Raid Idf nel sud del Libano, a Yaroun, dove è stata colpita la chiesa di San Giorgio. L'attacco ha causato danni significa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
