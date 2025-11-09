Lewis Hamilton si ritira nel GP del Brasile | rientro ai box tra le polemiche e una penalità scontata

Dopo Charles Leclerc, anche Lewis Hamilton alza bandiera bianca. Il pilota britannico si è ritirato in occasione del GP del Brasile, tappa numero ventuno del Mondiale 2025 di Formula 1, a causa degli sviluppi del contatto avuto nelle prime battute della gara. Riavvolgiamo velocemente il nastro. Il ferrarista nel corso del primo giro ha impattato la monoposto del rivale in forza alla Red Bull Yuki Tsunoda, perdendo l’ala anteriore e facendo gli straordinari per poter mantenere la propria vettura in pista. Successivamente, nella sezione conclusiva del circuito d Interlagos, ovvero L’Aquibancadas, il “Re Nero” in un incrocio di traiettoria ha tamponato incredibilmente l’Alpine di Franco Colapinto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lewis Hamilton si ritira nel GP del Brasile: rientro ai box tra le polemiche e una penalità scontata

