L’Euro digitale parte subito in salita | il relatore Ue propone di limitarlo alle transazioni offline
La fase di sviluppo dell’euro digitale annunciata dalla Bce a Firenze incontra ostacoli immediati: il 3 novembre il relatore europeo Fernando Navarrete Rojas ha presentato emendamenti che ne riducono la portata alle sole operazioni offline, condizionando la versione online all’assenza di soluzioni sovrane private europee verificata dalla Commissione dopo test specifici. Il progetto entra nella nuova fase operativa già con il freno tirato. A quattro giorni dall’annuncio della presidente Christine Lagarde durante la riunione del Consiglio direttivo Bce a Firenze, ospitata dalla Banca d’Italia, l’europarlamentare spagnolo del Partito popolare europeo ha depositato una proposta che congela l’aspetto più rilevante della moneta digitale: le transazioni online, destinate a rappresentare la quota maggioritaria dell’utilizzo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
