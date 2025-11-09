Leopoldo Mastelloni a Verissimo | Mina mi ha chiamato per aiutarmi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno in tv dopo l’ictus. Leopoldo Mastelloni è tornato sul piccolo schermo per la prima volta dopo il grave ictus che lo ha colpito nei mesi scorsi. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attore ha raccontato il momento in cui si è reso conto che qualcosa non andava: “Mi alzo dal letto e ho un giramento di testa. Mi inginocchio e cerco di appoggiarmi alla mia immagine nello specchio, come se fosse un’altra persona pronta ad aiutarmi. Poi, per fortuna, mi ha chiamato una vicina: le ho detto che mi girava la testa e dopo pochi minuti mi ha richiamato dicendomi che aveva chiamato l’ambulanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Leopoldo Mastelloni a Verissimo: “Mina mi ha chiamato per aiutarmi”

Scopri altri approfondimenti

Leopoldo Mastelloni: «Quando ho detto di volermi uccidere, Mina mi ha chiamato e mi ha chiesto l'Iban. Rita Pavone mi è stata vicino» - Leopoldo Mastelloni oggi, domenica 9 novembre, è ospite di Silvia Toffanin nella puntata domenicale di Verissimo. Segnala msn.com

Verissimo, Leopoldo Mastelloni: "Mina mi ha telefonato per darmi dei soldi" - Leopoldo Mastelloni ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin i recenti problemi di saluti e la depressione che lo aveva colpito in precedenza ... Da today.it

Leopoldo Mastelloni: «Sono stato tre mesi in ospedale per un ictus. Quando ero depresso fui sgridato da Mina: mi disse "dammi il tuo iban"» - Leopoldo Mastelloni è tornato davanti alle telecamere per raccontarsi senza maschere a Verissimo. Come scrive msn.com