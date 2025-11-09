Ledesma in vista di Inter Lazio | A Milano è sempre particolare ecco che partita mi aspetto

Inter News 24 . Le parole dell’ex biancoceleste. Intervistato dal Corriere dello Sport in vista della supersfida di questa sera a San Siro tra Inter e Lazio, valevole per l’11^ giornata del campionato di Serie A, l’ex centrocampista biancoceleste Cristian Ledesma si è espresso così. SU INTER LAZIO – « A Milano è sempre una cosa particolare. Una sfida difficile, su un campo che regala emozioni. Riuscire a imporsi è qualcosa che resta dentro » L’1-3 A SAN SIRO DEL 2013 – « Me la ricordo bene la partita. La giocammo con la testa che era già in parte alla finale di Coppa Italia con la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ledesma in vista di Inter Lazio: «A Milano è sempre particolare, ecco che partita mi aspetto»

