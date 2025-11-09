Leclerc ha un'idea diversa dell'incidente con Piastri e Antonelli ad Interlagos | Non è solo colpa di Oscar

Dopo il ritiro al GP del Brasile, Charles Leclerc offre una lettura diversa dell'incidente con Piastri e Antonelli a Interlagos: "Non credo che Oscar meritasse tutta la colpa, Kimi poteva evitarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

