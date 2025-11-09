Leclerc furioso | Sono molto inc****** collisione inutile

Così Charles Leclerc a proposito dell'incidente in curva 1 al quinto giro del Gp del Brasile tra Oscar Piastri e Kimi Antonelli, che ha finito per coinvolgere anche la Ferrari del monegasco, costretto al ritiro anticipato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc furioso: "Sono molto inc******, collisione inutile"

Approfondisci con queste news

CLAMOROSO IN BRASILE: RITIRO PER LECLERC! Incidente tra Piastri, Antonelli e Leclerc con quest'ultimo che è costretto a ritirarsi dal GP di Interlagos? Furioso il pilota monegasco che stava lottando per il secondo posto! #Tuttosport #F1 #Leclerc - X Vai su X

Dopo il ritiro al GP del Brasile, Charles Leclerc offre una lettura diversa dell’incidente con Piastri e Antonelli a Interlagos: - facebook.com Vai su Facebook

Charles Leclerc furente dopo l'incidente: "Sono molto inc***ato", Kimi Antonelli si difende: "Gli ho lasciato spazio" - Botta e risposta a distanza tra Charles Leclerc e Kimi Antonelli al termine della gara di Interlagos, dove il ferrarista è rimasto coinvolto ne ... Lo riporta eurosport.it

F1, Charles Leclerc: “Sono molto incavolato. Piastri e Antonelli responsabili dell’incidente” - Due ritiri per la Rossa e il monegasco costretto alla resa per una sfortunata carambole in ... oasport.it scrive

Leclerc: “Piastri ottimista, ma Antonelli fa la curva come se non ci fosse Oscar” - Charles Leclerc è stato abbattuto nel GP del Brasile e ha avuto la peggio dal contatto tra Piastri e Antonelli ... Scrive formulapassion.it