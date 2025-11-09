Leclerc esplode dopo esser stato centrato dallo strike di Piastri nel GP del Brasile | calci alla sua Ferrari

Interlagos da incubo per la Ferrari: Leclerc fuori dopo lo strike di Piastri e la carambola con Antonelli. Hamilton danneggia l’ala al via, poi un altro pit stop. 🔗 Leggi su Fanpage.it

