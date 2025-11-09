Leao e Saelemaekers non bastano contro il Parma | i numeri della gara

Pianetamilan.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pareggio molto amaro per il Milan di Massimiliano Allegri: tutti i dati della gara contro il Parma al Tardini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

leao e saelemaekers non bastano contro il parma i numeri della gara

© Pianetamilan.it - Leao e Saelemaekers non bastano contro il Parma: i numeri della gara

