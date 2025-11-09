‘Le voci mi dicevano di farlo’ | 20enne accoltella il fratellino di 2 anni nel New Jersey

Il dramma di Brick Township: la confessione shock. Una tragedia sfiorata nel New Jersey, dove una giovane di 20 anni, Marlene Rodriguez, ha confessato di aver accoltellato al petto il fratellino di 2 anni dopo aver “sentito delle voci” che le ordinavano di farlo. L’episodio è avvenuto il 1° novembre a Brick Township, mentre la giovane stava accudendo il bambino mentre i genitori erano fuori casa. Il racconto dei familiari: “Parlava di sacrifici umani”. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze agghiaccianti. Un cugino della ragazza ha raccontato che poco prima dell’aggressione Rodriguez parlava di sacrifici umani, chiedendo se in famiglia fosse mai stato “sacrificato qualcuno”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

