Le principesse di York Beatrice ed Eugenie e quel lungo abbraccio che racconta il loro legame nel momento più difficile

Mentre il padre Andrea e la madre Sarah affrontano scandali e isolamento, le principesse di York, Beatrice ed Eugenie, mostrano un legame fortissimo confermato da quel lungo abbraccio per le strade londinesi di Mayfair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il principe Andrea sfrattato e privato dei titoli, le figlie Beatrice e Eugenie «fuggono silenziosamente dal Regno Unito» - Le principesse si sono allontanate da Londra giusto qualche giorno prima che re Carlo annunciasse le nuove mosse con cui ha ufficialmente preso le distanze dal fratello minore ... vanityfair.it scrive

Eugenie e Beatrice di York costrette alla fuga da Londra | Carlo non le tollera più - La prima a cercare di contrastare gli effetti devastanti dello scandalo che travolse il Principe Andrea fu proprio la Regina Elisabetta. Riporta pourfemme.it

