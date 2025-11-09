Le pagelle di Leo Turrini | Antonelli e Verstappen che spettacolo

Sport.quotidiano.net | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10 ANTONELLI. E’ al secondo podio in Carriera, suo miglior risultato in stagione dopo il terzo posto in Canada. Nel concitato finale si tiene addirittura dietro Super Max. Ma ormai l’Harry Potter di Bologna viaggia sulle orme di Verstappen. Sapete chi sono i piloti più giovani sul mitico podio di Interlagos? Verstappen 2016: 19 anni 44 giorni 32 giorni, seguito Antonelli 2025: 19 anni 76 giorni. Formidabile Kimi, il futuro gli appartiene. 10 VERSTAPPEN. Stupefacente, anche se in verità stupirsi di lui è francamente un ossimoro. E’ un Fenomeno e non smette di dimostrarlo. Rinviene dal fondo, sale sul podio, sfiora il secondo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le pagelle di leo turrini antonelli e verstappen che spettacolo

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle di Leo Turrini: Antonelli e Verstappen, che spettacolo

Scopri altri approfondimenti

pagelle leo turrini antonelliLe pagelle di Leo Turrini: Antonelli e Verstappen, che spettacolo - Leclerc campione di sfortuna, Hamilton paga le prove non all’altezza ... sport.quotidiano.net scrive

pagelle leo turrini antonelliLe pagelle di Leo Turrini: 10 a Bearman e Norris, 0 per Briatore - Nel Gp del Messico ottime prestazioni del giovane dell’Accademia Ferrari e del pilota McLaren che con la vittoria torna leader del Mondiale ... Lo riporta msn.com

pagelle leo turrini antonelliLe pagelle di Leo Turrini. Antonelli più maturo di Russell. Bearman è il futuro di Maranello - 10 BEARMAN Prima o poi questo ragazzo si calerà nell’abitacolo di una monoposto top! Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Leo Turrini Antonelli