Le pagelle di Leo Turrini | Antonelli e Verstappen che spettacolo
10 ANTONELLI. E' al secondo podio in Carriera, suo miglior risultato in stagione dopo il terzo posto in Canada. Nel concitato finale si tiene addirittura dietro Super Max. Ma ormai l'Harry Potter di Bologna viaggia sulle orme di Verstappen. Sapete chi sono i piloti più giovani sul mitico podio di Interlagos? Verstappen 2016: 19 anni 44 giorni 32 giorni, seguito Antonelli 2025: 19 anni 76 giorni. Formidabile Kimi, il futuro gli appartiene. 10 VERSTAPPEN. Stupefacente, anche se in verità stupirsi di lui è francamente un ossimoro. E' un Fenomeno e non smette di dimostrarlo. Rinviene dal fondo, sale sul podio, sfiora il secondo posto.
