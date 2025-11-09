Nella giornata di venerdì, dopo aver cercato di affondare le unghie in un terreno cedevole, il mercato ha trovato la forza per rimbalzare sull’ultima slide che sorregge il movimento del Nasdaq. “Nel brevissimo periodo, quel tentativo di lacerazione avrebbe potuto incrinare il percorso rialzista intrapreso nelle ultime settimane – scrive Fabio Tanevini in un articolo di domenica 9 novembre 2025 su LombardReport.com -. Ovviamente, nulla di grave sarebbe stato, ma comunque si sarebbero date delle indicazioni precise ai gestori di portafoglio, un invito a ridurre la posta. Invece no”. LEGGI IN PROVA LOMBARDREPORT. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le news non stravolgono il mercato?