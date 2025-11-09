le mille sfaccettature della destra americana

Firenze, 9 novembre 2025 – C’è un’intervista che merita di essere guardata e ascoltata tutta, nonostante la lunghezza. Ed è quella che Tucker Carlson, ex volto di punta della Fox prima di essere cacciato, ha fatto con il suprematista bianco Nick Fuentes, uno convinto che Adolf Hitler fosse un tipo in gamba. Nella stessa intervista il giovane suprematista rinverdisce la sua fissazione complottista contro gli ebrei, convinto che non solo il mondo conservatore ma gli Stati Uniti dovrebbero rompere ogni contatto con lo Stato ebraico. La destra politica statunitense è ricca di sfumature, di diversità concettuali, ma anche piena di scontri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

