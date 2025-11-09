Lavrov | Sono pronto a incontrare Rubio

12.30 "Bruxelles e Londra stanno convincendo gli Usa ad abbandonare l'intenzione di risolvere la crisi e mettere pressione militare su Mosca per far parte a pieno titolo del Partito della guerra". Così Lavrov, ministro degli Esteri russo. "La ripresa del dialogo non è così rapida come avremmo voluto. Sono pronto a vedere Rubio (Segretario Stato Usa,ndr) ma i territori annessi col referendum non è in discussione, sono russi",dice. "Kiev intralcia tregua", aggiunge. Poi, "Usare asset russi per Kiev è rapina. Mosca risponderà in modo appropriato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it