Lavrov | Uso degli asset russi per Kiev è una rapina

Lavrov: “L’uso degli asset russi per Kiev è inganno e rapina” “Il cinismo con cui la Commissione europea interpreta la Carta dell’Onu e altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull’immunità sovrana e l’inviolabilità degli asset delle banche centrali, ha smesso da tempo di sorprendere. Tali azioni costituiscono un vero e proprio inganno e una. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lavrov: “Uso degli asset russi per Kiev è una rapina”

News recenti che potrebbero piacerti

Von der Leyen: «Il prestito dagli asset russi legalmente valido». Lavrov: «Pronti a dare garanzie che non attaccheremo la Nato» - facebook.com Vai su Facebook

L'apertura di Lavrov: «Pronti a dare garanzie che non attaccheremo il territorio della Nato» - X Vai su X

Lavrov, uso assett russi per Kiev è inganno e rapina - "Il cinismo con cui la Commissione Europea interpreta la Carta dell'Onu e altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull'immunità sovrana e l'inviolabilità degli asset delle banc ... Come scrive ansa.it

Ucraina, attacco russo mette fuori uso tutte le centrali termoelettriche - La guerra diplomatica ed economica tra l’Europa e la Russia, sull’onda delle tensioni innescate dai misteriosi droni su diversi scali del ... Scrive ilsole24ore.com

Lavrov: “Pronti a dare garanzie che non attaccheremo la Nato”. Zelensky: “L’Europa ci dia sostegno finanziario per 2-3 anni” - La Russia non ha alcuna intenzione di attaccare un Paese Nato, ed è pronta a sottoscrivere tale impegno in un accordo sulle garanzie di sicurezza. Scrive ilfattoquotidiano.it