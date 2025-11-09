Lavrov pronto all’incontro con Rubio | Usare gli asset russi per Kiev è inganno e rapina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dialogo possibile tra Mosca e Washington. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato di essere pronto a incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante le voci che lo collegano all’annullamento del vertice tra Trump e Putin, in seguito a una telefonata tesa con Rubio. In un’intervista a Ria Novosti, Lavrov ha sottolineato l’importanza di mantenere un contatto costante, affermando: “Rubio e io comprendiamo la necessità di una comunicazione regolare. È fondamentale discutere la questione ucraina e promuovere l’agenda bilaterale. Comunichiamo telefonicamente e siamo pronti a incontrarci di persona quando necessario”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
