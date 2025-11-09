Lavrov | Pronto a incontrare Rubio Beni russi congelati usati per Kiev? Inganno e rapina

(Adnkronos) - Mentre la Russia sembra essere sul punto di conquistare Pokrovsk, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, ha manifestato la propria disponibilità a un incontro con il segretario di Stato americano, Marco Rubio, per discutere della guerra in Ucraina. Ma ha insistito sul fatto che gli interessi di Mosca devono essere presi in considerazione quando si discute della "questione ucraina". "È importante discutere la questione ucraina e promuovere l'agenda bilaterale", ha detto Lavrov. "Questo è il motivo per cui comunichiamo telefonicamente e siamo pronti a tenere incontri faccia a faccia quando necessario", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

