Per la seconda volta in due giorni torna a farsi vivo Serghei Lavrov. Il ministro degli Esteri russo, la cui assenza mercoledì scorso ad una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale non era passata inosservata, ha oggi dichiarato che la Russia risponderà in modo "appropriato" se i Paesi occidentali alleati dell'Ucraina dovessero decidere di trasferire a Kiev i beni russi congelati. "Il cinismo con cui la Commissione Europea interpreta la Carta dell'Onu e altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull'immunità sovrana e l'inviolabilità degli assett delle banche centrali, ha smesso da tempo di sorprendere", ha detto Lavrov in un'intervista concessa all'agenzia Ria Novosti aggiungendo che "tali azioni costituiscono un vero e proprio inganno e una rapina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lavrov: "I territori annessi non sono in discussione". E Kiev scrive al ministro Nordio