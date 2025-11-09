Lavrov accusa l’Ue | Il piano sui beni russi è una rapina Il ministro pronto a incontrare Rubio

Un vero e proprio colpo basso quello sferrato all’Ue dal ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov accusandola di “rapina e inganno”, denunciando come illegale e “coloniale” la proposta di Bruxelles di usare i beni russi congelati per finanziare l’Ucraina. Lavrov all’attacco: “L’Europa torna ai metodi dei pirati”. Con toni durissimi, Serghei Lavrov è tornato al centro della scena diplomatica internazionale dopo settimane di silenzio. In un’intervista a Ria Novosti, il capo della diplomazia russa ha lanciato un’offensiva verbale contro la Commissione Europea, accusata di aver “stravolto” le norme del diritto internazionale nel tentativo di utilizzare gli asset russi congelati per sostenere Kiev. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

