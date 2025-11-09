Lavrov accusa l’Ue | Il piano sui beni russi è una rapina Il ministro pronto a incontrare Rubio

Ilfogliettone.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vero e proprio colpo basso quello sferrato all’Ue dal ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov accusandola di “rapina e inganno”, denunciando come illegale e “coloniale” la proposta di Bruxelles di usare i beni russi congelati per finanziare l’Ucraina. Lavrov all’attacco: “L’Europa torna ai metodi dei pirati”. Con toni durissimi, Serghei Lavrov è tornato al centro della scena diplomatica internazionale dopo settimane di silenzio. In un’intervista a Ria Novosti, il capo della diplomazia russa ha lanciato un’offensiva verbale contro la Commissione Europea, accusata di aver “stravolto” le norme del diritto internazionale nel tentativo di utilizzare gli asset russi congelati per sostenere Kiev. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

lavrov accusa l8217ue il piano sui beni russi 232 una rapina il ministro pronto a incontrare rubio

© Ilfogliettone.it - Lavrov accusa l’Ue: “Il piano sui beni russi è una rapina”. Il ministro pronto a incontrare Rubio

Altre letture consigliate

lavrov accusa l8217ue pianoLavrov accusa l’Europa e si dice pronto a incontrare Rubio - Lavrov accusa l'Europa definendo una «rapina» il congelamento degli asset russi. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavrov Accusa L8217ue Piano