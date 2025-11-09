Lavori e restringimenti ecco come cambia la viabilità a Lecco
Via Fumagalli, tratto compreso tra i civici 16 e 20, divieto di transito per realizzazione.
#Lavori sull'Asse Mediano di Scorrimento: deviazioni e restringimenti di corsia il 6 novembre. Dalle 9 alle 18 interventi di verifica e bitumatura dir. Sassari. Traffico su via Dei Conversi e circolazione a corsia unica nei tratti interessati. #Cagliari
Lavori in via San Giovanni Bosco. Cambia la viabilità da oggi a venerdì - Prosegue l'intervento di riqualificazione stradale in via San Giovanni Bosco, in centro storico, con la seconda fase dei lavori di asfaltatura della strada, che è in programma da oggi a venerdì, salvo ...