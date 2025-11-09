L’autogol più goffo di sempre | la butta dentro di petto e scoppia in lacrime
L'errore del PSV nei minuti di recupero regala alla squadra femminile dell'Ajax (2-1) la vittoria e il primo posto in classifica. La partita sembrava destinata a concludersi 1-1, finché il difensore del PSV Myrthe Kemper-Moorrees non ha goffamente insaccato la palla nella propria rete: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'esultanza di Lautaro Martinez all'autogol nel finale di Frese GRANDE CAPITANO! - facebook.com Vai su Facebook