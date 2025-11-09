Lautaro Martinez entra nella storia! Il nuovo record superato dal centravanti argentino con la maglia nerazzurra

Inter News 24 Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, ha raggiunto quota 10 reti in sette anni solari consecutivi di Serie A: un traguardo da bandiera. Con il gol segnato alla Lazio, Lautaro Martínez ha raggiunto un nuovo traguardo storico con la maglia dell’ Inter. Il capitano nerazzurro è infatti il quarto giocatore nella storia del club ad aver realizzato almeno 10 reti in sette diversi anni solari in Serie A. Un risultato che lo colloca accanto a giganti del passato come Alessandro Altobelli (sette anni in doppia cifra) e appena dietro due leggende assolute del calcio italiano: Benito Lorenzi e Giuseppe Meazza, entrambi capaci di raggiungere la soglia in otto anni solari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez entra nella storia! Il nuovo record superato dal centravanti argentino con la maglia nerazzurra

