Lautaro Inter il capitano ritrova fiducia | contro la Lazio ancora con Bonny al suo fianco?

Inter News 24 Lautaro Inter, il Corriere dello Sport da gli aggiornamenti sul capitano nerazzurro e sulle scelte d’attacco di Chivu. Il gol realizzato in Champions League contro il Kairat Almaty ha restituito a Lautaro Martínez la fiducia che sembrava essersi affievolita nelle ultime settimane. Come riportato dal Corriere dello Sport, il capitano dell’ Inter punta ora con decisione la Lazio, nel tentativo di interrompere il digiuno in campionato che dura da quattro partite: l’ultimo centro risale alla sfida contro la Cremonese, più di un mese fa. Il quotidiano spiega che Cristian Chivu è intenzionato a confermare in attacco Ange-Yoan Bonny, autore dell’assist per il gol del Toro nella gara europea di mercoledì. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, il capitano ritrova fiducia: contro la Lazio ancora con Bonny al suo fianco?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quando un gol diventa un abbraccio. Lautaro segna, ma quel gesto dopo il gol vale più di mille parole: una dedica per l’amico Hakimi, infortunato dopo il tremendo intervento di Luis Diaz. Un compagno lontano, ma sempre nel cuore. In un calcio che spes - facebook.com Vai su Facebook

Domani l’Inter potrebbe schierare quella che, a inizio anno, era considerata la formazione tipo (per quelli che immaginavano un avvicendamento Sucic/Mkhitaryan a prescindere dall’infortunio) - X Vai su X

Lautaro e la Champions: il capitano dell’Inter ritrova il suo habitat naturale, il Kairat vittima numero 16? - L’argentino non segna da quattro partite, ma la coppa dalle grandi orecchie è il suo territorio di caccia: 11 reti in UCL, nessuno meglio nel 2025. Lo riporta msn.com

Mazzola: "L'Inter è un pezzo di cuore. Lautaro capitano vero come lo ero io, a Chivu do un consiglio e gli chiedo lo scudetto" - "L'Inter sarà sempre questo per me, un pezzo di cuore grande così. Come scrive msn.com

A Cagliari l'Inter ritrova capitan Lautaro - L'Inter continua a lavorare ad Appiano Gentile in vista della trasferta di sabato 27 settembre a Cagliari con un Lautaro Martinez in più nel motore. Scrive ansa.it