Lautaro-Bonny | l' Inter regola la Lazio e va in testa con la Roma

Adesso la sosta e poi c'è il derby di Milano MILANO - Missione compiuta per l'Inter, che batte la Lazio nella sfida che chiude l'undicesima giornata di Serie A e sale in testa alla classifica a quota 24 punti, alla pari con la Roma. La terza vittoria di fila in campionato dei nerazzurri cancella anc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lautaro-Bonny: l'Inter regola la Lazio e va in testa con la Roma

Leggi anche questi approfondimenti

Il Napoli perde 2-0 a Bologna e le squadre di Gasperini e Chivu ne approfittano: i giallorossi battono l'Udinese con reti di Pellegrini e Celik, i nerazzurri superano la Lazio con Lautaro e Bonny Tutti i dettagli su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

I voti di #VeronaInter al #Fantacalcio: Calhanoglu come Zielinski e Giovane! Bocciati #Lautaro e Bonny - X Vai su X

Lautaro-Bonny: l’Inter regola la Lazio e va in testa con la Roma - Missione compiuta per l'Inter, che batte la Lazio nella sfida che chiude l'undicesima giornata di Serie A e sale in testa alla classif ... Da italpress.com

Lautaro e Bonny: l'Inter piega la Lazio 2-0 e vola in vetta - I nerazzurri di Chivu vincono nel posticipo grazie alle reti dei due attaccanti e agganciano la Roma in testa a quota 24: superato il Napoli. eurosport.it scrive

Le pagelle di Inter-Lazio: Lautaro, il gol e nulla più. Bonny fa tutto bene, Zaccagni unica luce biancoceleste - Impegnato dalla Lazio praticamente solo nel finale, compie una parata decisiva su Pellegrini a cinque minuti dalla fine. Scrive msn.com