Laura Pausini l’addio sui social allo zio Ettore investito in bici | Tu sai Io so Riposa in pace

La cantante non era presente al funerale che si è celebrato sabato in Certosa a Bologna. La figlia della vittima aveva chiesto che i parenti non partecipassero. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Laura Pausini l’addio sui social allo zio Ettore, investito in bici: “Tu sai. Io so. Riposa in pace”

