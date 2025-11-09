Laura Pausini il messaggio social per ricordare lo zio Ettore investito e ucciso | Tu sai io so Tvb

Ravennatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ciao Zio. Tu sai. Io so. Tvb”. Così Laura Pausini ha ricordato suo zio Ettore Pausini, travolto da un'auto mentre era in bicicletta a Bologna. Con una storia social, la cantante ha rotto il riserbo sulla morte del parente nel giorno del suo funerale. A riportare la notizia è BolognaToday. Alle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

