L’attrice Sydney Sweeney rompe il silenzio sulle polemiche per lo spot dei jeans | Tutto inventato Il commento di Trump? Surreale – Il video

Sydney Sweeney rompe il silenzio dopo essere stata travolta da una polemica su uno spot di American Eagle, che la vede protagonista con lo slogan «Sydney Sweeney ha dei jeans fantastici». Il gioco di parole sull’inglese « jeansgeni » aveva dato vita a una serie di reazioni indignate online. Molti hanno accusato il marchio di alludere, anche se in modo subliminale, a concetti legati all’eugenetica e alla supremazia bianca. In un’intervista a GQ, ora la star di Euphoria ha spiegato di non aver sentito la necessità di rispondere pubblicamente alle polemiche. «Voglio dire, mi sfogo con le mie amiche. 🔗 Leggi su Open.online