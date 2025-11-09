L’Asl condannata a risarcire Intervento chirurgico errato al San Bartolomeo
Sarzana (La Spezia), 9 novembre 2025 – Operata al viso dopo un trauma, ma l’ intervento chirurgico si rivela errato, tanto da costringerla a sottoporsi a una nuova operazione. Protagonista della vicenda è una donna spezzina di mezza età, che nei giorni scorsi per quell’episodio ha ottenuto la condanna di Asl 5 al pagamento di un risarcimento. La sentenza è del giudice Nella Mori, che ha fissato in 5.268,25 euro il danno non patrimoniale e 1.666 euro per quello patrimoniale, per un totale di poco inferiore ai settemila euro, con l’azienda sanitaria che dovrà rifondere anche le spese legali sostenute dalla donna – assistita dall’avvocato spezzino Antonio Sciacca – e quelle per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal tribunale civile spezzino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sul fallimento Deiulemar, avvenuto 13 anni fa, UBI Banca condannata a risarcire 18,5 milioni di euro per violazione delle regole di sana gestione del credito. Un precedente che rafforza la responsabilità degli istituti finanziari nel controllo delle imprese in crisi. - facebook.com Vai su Facebook
Caso piscine, la sorella del sindaco di Rovigo condannata a risarcire il Comune con 162 mila euro - X Vai su X
Uomo muore dopo un intervento al Niguarda, l'ospedale dovrà risarcire la famiglia - Poi il processo e, ora, a dieci anni di distanza, la decisione del tribunale di Milano di condannare l'Asst Grande ... Riporta milanotoday.it