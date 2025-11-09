L’Asl condannata a risarcire Intervento chirurgico errato al San Bartolomeo

Sarzana (La Spezia), 9 novembre 2025 – Operata al viso dopo un trauma, ma l’ intervento chirurgico si rivela errato, tanto da costringerla a sottoporsi a una nuova operazione. Protagonista della vicenda è una donna spezzina di mezza età, che nei giorni scorsi per quell’episodio ha ottenuto la condanna di Asl 5 al pagamento di un risarcimento. La sentenza è del giudice Nella Mori, che ha fissato in 5.268,25 euro il danno non patrimoniale e 1.666 euro per quello patrimoniale, per un totale di poco inferiore ai settemila euro, con l’azienda sanitaria che dovrà rifondere anche le spese legali sostenute dalla donna – assistita dall’avvocato spezzino Antonio Sciacca – e quelle per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal tribunale civile spezzino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

