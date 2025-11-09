L' appello di Federalimentare | Contro l' incertezza Usa puntiamo sull' agricoltura Latina
Federalimentare ha chiesto all'Unione europea di accelerare l'iter di ratifica dell'Accordo di Partenariato Ue-Mercosur. "L'attualità ci impone di agire con prontezza. Pochi giorni fa, l'udienza sulla legittimità di dazi, presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, non ha offerto alcuna garanzia immediata. Al contrario, ha aperto un prolungato orizzonte di rischio sistemico per il nostro export”, evidenzia il Presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino. '"L'attesa per la sentenza definitiva del massimo tribunale americano - che potrebbe impiegare molto tempo per raggiungere il verdetto - equivale a una paralisi insostenibile per il nostro settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
